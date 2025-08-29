الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

أخبار لبنان
2025-08-29 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مواطنَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى في مستشفى الرسول الأعظم، وذلك للمرة الأولى بتغطية كاملة على نفقة وزارة الصحة العامة بعد قرار الوزير ناصر الدين بتغطية عمليات زراعة الكلى لمن يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة، في خطوة تلت خطوة أولى أقرّ فيها التغطية الكاملة لزراعة الكلى لمن يبلغون من العمر أقل من ثماني عشرة سنة. واطمأن الوزير ناصر الدين إلى صحة المريضين بعد نجاح عمليتي الزرع.

وكان في استقبال الوزير ناصر الدين مدير مستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين شقير والطاقم الطبي الذي أجرى العملية.

وشكر ناصر الدين "إدارة مستشفى الرسول والطاقم الطبي والتمريضي والإداري على التعاون وكل الجهود التي يتم بذلها". وقال: "نحن مسرورون جدا بإطلاق التغطية الكاملة لعمليات زراعة الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة، تلبية لوعد كنا قد أطلقناه لدى بدء سريان التغطية لهذه العمليات لمن هم دون 18 سنة، على أن تتم التغطية للبالغين بشكل تدريجي بدءا بالمرضى الذي يغسلون الكلى".

وأشار الى أن الوزارة أطلقت التغطية الكاملة للبالغين بعمليتين تم إجراؤهما على نفقتها بنسبة 100% مما سيؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة مرضى غسيل الكلى.

ولفت إلى أن "هذا الأمر مهم جدا لأنه يزيل العائق المادي، ففي حالات كثيرة كان الواهب متوفرا إنما كان غياب القدرة المالية يعيق إجراء عملية الزرع. 

وأكد ناصر الدين أن "وزارة الصحة العامة قامت بهذه المبادرة خدمة للمرضى اللبنانيين فعندما يتوفر الواهب، ستؤمن الوزارة تغطية عملية الزرع بنسبة 100%".  

وأعلن أن "عمليتي الزرع نجحتا وستستكمل العناية بالمريضين في الأيام المقبلة لنقلهما بعدها من العناية الفائقة".

وأبدى "تقديرا كبيرا للواهبة، قائلا: "نحن ننحني أمام الواهبة الكريمة ونشكر عائلتها نظرًا لما أظهرته من مبادرة إنسانية تتخطى بكثير الشأن المادي".

وتطرق ناصر الدين إلى موضوع زراعة الأعضاء، مؤكدًا أن "الوزارة عازمة على إعادة إطلاق مساره في ظل ترقب الكثير من المرضى". ووعد بـ"تطور في هذا المجال في وقت قريب"، كاشفا أن "الوزارة ستعمد في المرحلة المقبلة إلى تغطية عملية زرع نقيّ العظم بنسبة 100% في كل المستشفيات الحكومية والخاصة".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه العمليات ملزمة للمستشفيات الخاصة، أجاب: "إن الوزارة لا تفرض على أي جهة التعاون معها". وأوضح أن تسعيرة العملية حصلت بناء على استطلاع آراء المستشفيات التي أبلغت الوزارة بأن التسعيرة منطقية علما بأن التكاليف تتفاوت بين مستشفى وآخر. 
وأعلن أن كلفة العملية ليست بزهيدة على ميزانية الوزارة وتبلغ حوالى 17 ألف دولار للعملية الواحدة.
 

أخبار لبنان

ركان ناصر الدين

زرع كلى

مستشفى الرسول الأعظم

وزارة الصحة

LBCI التالي
أسرار الصحف 29-08-2025
وزير الدفاع: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-05

وزير الصحة: سنبدأ قريبا بتغطية كاملة لزرع الكلى لمن هم تحت سن الـ18

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

الجيش الإسرائيليّ: تنفيذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجويّ باراك ماجن للمرة الأولى

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ: قرار لوزير الصحة بتغطية علاج الجرحى على نفقة الوزارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:55

الجيش شيع شهيديه إسماعيل في داريا والطعيمي في شهابية الفاعور

LBCI
أخبار لبنان
12:42

سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
12:31

سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
12:15

الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:11

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير التنمية الادارية فادي مكي

LBCI
فنّ
12:00

بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

LBCI
حال الطقس
2025-07-25

الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More