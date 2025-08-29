وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مواطنَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى في مستشفى الرسول الأعظم، وذلك للمرة الأولى بتغطية كاملة على نفقة وزارة الصحة العامة بعد قرار الوزير ناصر الدين بتغطية عمليات زراعة الكلى لمن يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة، في خطوة تلت خطوة أولى أقرّ فيها التغطية الكاملة لزراعة الكلى لمن يبلغون من العمر أقل من ثماني عشرة سنة. واطمأن الوزير ناصر الدين إلى صحة المريضين بعد نجاح عمليتي الزرع.وكان في استقبال الوزير ناصر الدين مدير مستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين شقير والطاقم الطبي الذي أجرى العملية.وشكر ناصر الدين "إدارة مستشفى الرسول والطاقم الطبي والتمريضي والإداري على التعاون وكل الجهود التي يتم بذلها". وقال: "نحن مسرورون جدا بإطلاق التغطية الكاملة لعمليات زراعة الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة، تلبية لوعد كنا قد أطلقناه لدى بدء سريان التغطية لهذه العمليات لمن هم دون 18 سنة، على أن تتم التغطية للبالغين بشكل تدريجي بدءا بالمرضى الذي يغسلون الكلى".وأشار الى أن الوزارة أطلقت التغطية الكاملة للبالغين بعمليتين تم إجراؤهما على نفقتها بنسبة 100% مما سيؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة مرضى غسيل الكلى.ولفت إلى أن "هذا الأمر مهم جدا لأنه يزيل العائق المادي، ففي حالات كثيرة كان الواهب متوفرا إنما كان غياب القدرة المالية يعيق إجراء عملية الزرع.وأكد ناصر الدين أن "وزارة الصحة العامة قامت بهذه المبادرة خدمة للمرضى اللبنانيين فعندما يتوفر الواهب، ستؤمن الوزارة تغطية عملية الزرع بنسبة 100%".وأعلن أن "عمليتي الزرع نجحتا وستستكمل العناية بالمريضين في الأيام المقبلة لنقلهما بعدها من العناية الفائقة".وأبدى "تقديرا كبيرا للواهبة، قائلا: "نحن ننحني أمام الواهبة الكريمة ونشكر عائلتها نظرًا لما أظهرته من مبادرة إنسانية تتخطى بكثير الشأن المادي".وتطرق ناصر الدين إلى موضوع زراعة الأعضاء، مؤكدًا أن "الوزارة عازمة على إعادة إطلاق مساره في ظل ترقب الكثير من المرضى". ووعد بـ"تطور في هذا المجال في وقت قريب"، كاشفا أن "الوزارة ستعمد في المرحلة المقبلة إلى تغطية عملية زرع نقيّ العظم بنسبة 100% في كل المستشفيات الحكومية والخاصة".وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه العمليات ملزمة للمستشفيات الخاصة، أجاب: "إن الوزارة لا تفرض على أي جهة التعاون معها". وأوضح أن تسعيرة العملية حصلت بناء على استطلاع آراء المستشفيات التي أبلغت الوزارة بأن التسعيرة منطقية علما بأن التكاليف تتفاوت بين مستشفى وآخر.وأعلن أن كلفة العملية ليست بزهيدة على ميزانية الوزارة وتبلغ حوالى 17 ألف دولار للعملية الواحدة.