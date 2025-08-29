الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام
أخبار لبنان
2025-08-29 | 12:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق.
وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي أجرتها خلال الأسبوع المنصرم مع وزارات المال، التنمية الإدارية، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، والتربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وتطرّق الاجتماع إلى "تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والحيز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرواتب ضمن الضوابط المالية الممكنة".
وأكد سلام أن "أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين ويراعي قدرات المالية العامة"، مشيرا إلى أن "تحسين الرواتب يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".
كما لفت إلى أن "هذا التوجه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة".
ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة المال، على أن تعاود زيارتها بيروت في تشرين الأول المقبل.
وترأس سلام اجتماعا في السراي، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، إلى جانب وفد من الجامعة الأميركية في بيروت برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري.
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترحات الجامعة لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها منطقة رأس بيروت، وفي مقدمها أزمة السير، التسول، وتكدس النفايات على الأرصفة.
وتمت مناقشة سلسلة حلول سريعة ومتوسطة الأمد من شأنها تحسين الأوضاع في المنطقة.
وتقرر استكمال الاجتماعات وتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة والمعنيين لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية.
كما اجتمع سلام، عصر اليوم، في السراي، مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.
أخبار لبنان
نواف سلام
صندوق النقد
الرواتب
القطاع العام
التالي
سامي الجميل: بيار الجميل كرّس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة
"الثنائي" ينتظر جلسة الخطة...(الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-03
سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار
أخبار لبنان
2025-06-03
سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار
0
أخبار لبنان
2025-06-03
بري إستقبل وزير الخارجية الإيراني والتقى بعثة صندوق النقد وتلقى تهنئة بالعيد من السيسي
أخبار لبنان
2025-06-03
بري إستقبل وزير الخارجية الإيراني والتقى بعثة صندوق النقد وتلقى تهنئة بالعيد من السيسي
0
أخبار لبنان
2025-07-30
اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أخبار لبنان
2025-07-30
اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0
اقتصاد
2025-06-05
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
اقتصاد
2025-06-05
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:08
قوى الأمن: إلغاء تدابير السير في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
14:08
قوى الأمن: إلغاء تدابير السير في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-04-25
الدورة العاشرة لجائزة محمود كحيل... إليكم أسماء الفائزين
فنّ
2025-04-25
الدورة العاشرة لجائزة محمود كحيل... إليكم أسماء الفائزين
0
أخبار لبنان
2025-04-17
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
أخبار لبنان
2025-04-17
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
0
أخبار دولية
2025-08-03
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى عشرة قتلى
أخبار دولية
2025-08-03
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى عشرة قتلى
0
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
0
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
4
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
5
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
6
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
7
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
8
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More