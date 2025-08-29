باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه عندما بادر "التيار" لوثيقة التفاهم كان مع السلاح لحماية لبنان تحت استراتيجية دفاعية، مشيرا الى أنه أصبح ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن له بها وجلب على لبنان الخراب.



وقال باسيل في خلال عشاء هيئة قضاء زحلة: "الهدف حماية لبنان، وعندما لم يعد للسلاح وظيفة ردعية نقول بحصرية السلاح في يد الدولة فلا نخسره بل يبقى بإدارة الدولة وثمن السلاح ليس لحزب الله أو للشيعة بل للبنان ولنحميه".



وأضاف: "نحن لم ندخل في الانتخابات البلدية ولو دخلنا لم يكن بإمكاننا أن نربح ولم نرَ أنفسنا في هذا الفريق أو ذاك ولذلك امتنعنا على الرغم من سعي الفريقين لمشاركتنا".