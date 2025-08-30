المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام العضو الطبيعي في المجلس، وجرى التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وأوضاع المنطقة.

وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان، أهمية ترسيخ مناخ المحبة والأخوة والتلاقي والتفاهم بين كل المكونات السياسية لخلاص لبنان من أزماته، داعيا الى الإقلاع عن التجاذبات السياسية والمواقف المتشنجة واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية والى التعاون والتلاحم لا الى التباعد والفرقة والانقسام والتخوين المدان والمرفوض على المستويات كافة والذي بدأ يطلقه البعض بلا مسؤولية وطنية قد تدخل البلاد في فتن وتناقضات غير محمودة.وأشاد بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح، مشيرا الى أن "قرار حصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان".وشدد المجلس على أهمية مفاعيل المبادرات الانقاذية داخليا وخارجيا لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار ولإعادة الحياة والإعمار الى المناطق المتضررة كافة من جراء العدوان الصهيوني على لبنان.وطالب اللبنانيين "بالالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع القاضي نواف سلام الذي تحمل ويتحمل الكثير للنهوض بلبنان وإخراجه من التجاذبات الإقليمية والعمل على تطبيق وثيقة الطائف نصا وروحا ليعود لبنان ساحة للتلاقي وملتقى للحوار ونموذجا للعيش المشترك في إطار من التنوع الذي تحتاج اليه منطقتنا العربية التي حملت رسالة الإيمان والسلام والرحمة والتعاون بين الأمم والشعوب".ونوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطا وأفرادا، في الداخل وعلى الحدود اللبنانية لمجابهة المتربصين بلبنان شرا خارجيا وداخليا.ودعا المجلس الدولة ومؤسساتها الى "العمل بإخلاص وتفانٍ لاستعادة ثقة المواطن بحل مشاكله المعيشية والاقتصادية والصحية والإسراع في حل قضية الموقوفين الإسلاميين والسجناء السوريين والبت بقضاياهم العالقة في أروقة القضاء الذي ننتظر منه الأحكام العادلة والمنصفة وإغلاق هذا الملف الشائك".