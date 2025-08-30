الأخبار
LBCI
LBCI

باسيل من بسري: أخذتم وزارة الطاقة وتبحثون عن ملفات فساد ومهما حاولتم لن تجدوا

أخبار لبنان
2025-08-30 | 07:12
مشاهدات عالية
تابع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في جزين، حيث كانت محطته الثانية في بسري مع مجموعة من الشباب.

وقال باسيل: "عندما كنا بموقع مسؤولية اطلعنا على مشروع سد بسري وسرنا به"، لافتا الى أن "الموقع جيد هنا لإنشاء سد ليكون ثاني أكبر سد بعد سد القرعون". 

وأكد أن "سد بسري هو أقل سد لجهة الكلفة في لبنان وتبلغ ١٢٠ مليون دولار وهناك استملاكات بقيمة ١٥٠ مليون دولار".

وقال: "قيمة السد في تزويد جزين والشوف وشرق صيدا والاقليم وساحل بعبدا وعاليه اضافة الى بيروت، في حين أن هذه المنظومة تزود مليوني لبناني بالمياه بكلفة حوالي المليار دولار".

وأضاف: "صرف الى الآن على بسري وجر الاولي ٤٢٠ مليون دولار، وأتت ١٧ تشرين لتخرب الكثير من المشاريع ومنها بسري حيث تقرر إيقاف العمل به وحرم المنطقة من المياه من أجل "طبسون"! فمن هو حريص على البيئة هل يرى النفايات في السهل؟". وتابع: "تفاخروا بايقاف العمل به "نكاية" بالتيار واليوم يصرخون أن هناك أزمة مياه وشح".

ولفت الى أن ما حصل في سد بسري اسمه هدر، مشيرا الى أن "الهدف ان تمنع المافيا السياسية الإنماء وغيره". وقال: "كل سد له قصة حول كيفية عرقلتنا وفي كل مرة هناك حجة معينة حتى يقولوا لا يوجد سدود".

وأضاف: "اليوم اخذتم الوزارة وتبحثون عن ملفات فساد، ومهما حاولتم لن تجدوا".

وتابع: "العالم في السدود يعتمد طريقا من اثنين ونحن اعتمدنا الطريقة التي يتم التوفير فيها، اليوم يجب ان تجيبوا الناس العطشة لماذا اوقفتم سد بسري. ليس لديكم جواب الا الكذب فيا شباب لبنان يجب أن تميزوا بين من يتحدث بالحقيقة ومن يتحدث بالكذب".

أخبار لبنان

باسيل

سد بسري

وزارة الطاقة

فساد

