وزيرة الشؤون الإجتماعية: الحرمان لا دين له ولا طائفة

‏كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر منصة "اكس": "في ذكرى تغييب الإمام ‎موسى الصدر، نستلهم منه أن الحرمان لا دين له ولا طائفة، وأن المحرومين من كل الطوائف والمناطق. ولأن الإمام نذر نفسه للإنسان أيًا كان دينه أو مذهبه، نكمل اليوم الدرب بشعارنا في وزارة الشؤون الاجتماعية: صفر فقر، كما صفر حرمان، وصولًا إلى تكافؤ في الفرص ودولة عادلة فاعلة في كل الأطراف كما في المركز: جنوبًا، شمالًا وبقاعًا".