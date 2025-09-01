الأخبار
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان

أخبار لبنان
2025-09-01 | 04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان

شدد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى على أن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة من الثوابت الوطنية التي لا نقاش حولها، فيما تبقى آليات التطبيق شأناً لبنانياً يُعالج دائماً بالحوار والتفاهم.

وأشار موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الى أن البحث تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، معلنا أنه أكد دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان.

وقال: "جرى تأكيد دعم مصر للبنان ودورها في تسهيل الخطوات التي يقودها الرئيس، ولا سيما في ما يتعلّق بالانسحاب الإسرائيلي، وهو ما تمّت إعادة تأكيده خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى القاهرة".

وأعلن أنه سلّم الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوة رسمية للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من تشرين الثاني المقبل.
 

أخبار لبنان

علاء موسى

مصر

لبنان

جوزاف عون

السلاح

