السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان

السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا:
- تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث اكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
- جرى التأكيد على دعم مصر للبنان ودورها في تسهيل الخطوات التي يقودها الرئيس، ولا سيما في ما يتعلّق بالانسحاب… pic.twitter.com/mcCVztZyXM
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2025
