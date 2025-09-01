مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد

أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي أنه "أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون على خطة عمل مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"، الهادف إلى تحديث الإدارة وإرساء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، بحيث يكون المواطن في قلب الخدمة وتُستعاد الثقة بمؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة".



واوضح مكي بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا ان "المسار الإصلاحي يقوم على ثلاث مراحل: تنتهي الأولى مطلع تشرين الأول، تليها الثانية قبل نهاية العام، أما المرحلة الثالثة فتُنجَز مع اكتمال التحوّل الشامل بحلول عام 2030، بحيث نصل إلى قطاع عام حديث، رقمي ومرن، يعتمد على كفاءات بشرية مميزة ومبدعة".



وقال: "نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها".