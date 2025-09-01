الأخبار
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

أخبار لبنان
2025-09-01 | 06:09
مشاهدات عالية
0min
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود للحد من التهريب وتأمين الحماية للصناعة الوطنية عبر التشريعات والقوانين اللازمة.

وقال أمام وفد جمعية صناعيي البقاع: "الصناعة تشكّل رافعة أساسية للاقتصاد، وكلما تطورت تراجع العجز التجاري، وهدفنا أن توازي صادراتنا وارداتنا، بل أن تتجاوزها في المستقبل".

أخبار لبنان

جوزاف عون

السكانر

الجمارك

التهريب

