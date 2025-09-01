الأخبار
الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها
أخبار لبنان
2025-09-01 | 06:21
الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها
بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في التطورات مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي اكدت انه سيتم إعادة تقييم برنامج أمان الذي يطال ٨٠٠ ألف لبناني من العائلات الأكثر فقرًا، وفتح التسجيل للعائلات التي لم تستطع التسجيل سابقًا.
وكشفت انه سيتم افتتاح مركز جديد للشؤون الاجتماعية بدل المركز الذي تم إقفاله في الطريق الجديدة، علماً انه سيكون مركزًا نموذجيًا يتضمن الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية كافة .
على صعيد آخر،أشارت الوزيرة السيد الى أهمية بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ، متوقعة حصول تفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة يوم الجمعة وفي خلال الجلسة.
واستقبل دريان رئيس البعثة العراقية في لبنان السيد محمد رضا الحسيني وتم البحث في الشؤون العامة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
