الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها

أخبار لبنان
2025-09-01 | 06:29
مشاهدات عالية
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
2min
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب للإنسجام مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإنفتاح على الحوار الهادئ والتوافقي، معتبرا أن فيها صلاح لبنان واللبنانيين، وهو ما يعبر بصدق عن الموقف الوطني الجامع والبعيد عن الحسابات الطائفية ،وهي دعوة تمثلنا بكل ما ورد فيها حفاظا على لبنان ودفعا للشر عنه.

وقال الخطيب في الذكرى 47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه: "سينكشف للشعب اللبناني ان انصياع البعض للمنطق الانهزامي هو خيار خاسر، وانه يعيد التجارب الماضية الفاشلة التي انتهت بخزي اصحابها، ولم يحققوا ايا من اهداف العدو التي سينتج عنها تخلي اسيادهم عنهم  وإهمال وجودهم كما فعل مع الآخرين. 

وأضاف: "الاحرى وتخفيفا للخسائر هو العودة الى منطق الامام الصدر، منطق وحدة الموقف والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التفريط بها لصالح العدو. فاللبنانيون جميعا مدينون لهذه الوحدة، واذا ما خسروها سقط الجميع". 

وتابع: "الامام الصدر المقاوم الاول في هذا البلد، ينادينا اليوم جميعا الى الالتفاف حول الوطن وعدم التفريط به لمصالح ضيقة، كما هو حيث وقف ضد الحرب الأهلية المجرمة، ونبّه من الانجرار اليها  وتبرأ منها الجميع حتى من اشعل فتيلها، بعد ان ذهبت احلامه ادراج الرياح". 

واعتبر الخطيب أن "ابواق الفتنة، تحرض عليها من جديد بحجة السلاح، وترتكب نفس الخطأ التاريخي بالاستجابة للمطلب الامريكي الصهيوني بنزع سلاح المقاومة وانتزاع اوراق القوة من لبنان لصالح العدو  مبررة العدوان على لبنان".  
 

أخبار لبنان

الرئيس

تمثلنا

وندعو

للإنسجام

