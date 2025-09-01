جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين

أكد وزير المالية ياسين جابر مشاركته في جلسة الحكومة المقررة الجمعة، لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح.وأكد جابر في حديث لـ"الحدث"، أنه لا يمكن لأي نظام مصرفي إعادة أموال المودعين بنفس الوقت، لافتا الى أنها ستعالج عن طريق إعطاء سندات لهم.وأشار الى أن المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة القرض الحسن التابع لحزب الله.