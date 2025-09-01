الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-09-01 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
أكد وزير المالية ياسين جابر مشاركته في جلسة الحكومة المقررة الجمعة، لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح.
وأكد جابر في حديث لـ"الحدث"، أنه لا يمكن لأي نظام مصرفي إعادة أموال المودعين بنفس الوقت، لافتا الى أنها ستعالج عن طريق إعطاء سندات لهم.
وأشار الى أن المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة القرض الحسن التابع لحزب الله.
أخبار لبنان
مشاركته
الحكومة
المقبلة
اعادة
أموال
المودعين
التالي
"لقاء سيدة الجبل": لا حماية للبنان بوجود سلاح خارج الدولة وعلى بري لجم حملات التخوين
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-01
البستاني: على الحكومة والمجلس اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين
أخبار لبنان
2025-08-01
البستاني: على الحكومة والمجلس اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين
0
أخبار لبنان
2025-07-02
جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-07-02
جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
أخبار لبنان
2025-06-30
كنعان: طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة عن وارداتها ونفقاتها وأولوياتها
أخبار لبنان
2025-06-30
كنعان: طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة عن وارداتها ونفقاتها وأولوياتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
0
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
0
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:27
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
أخبار دولية
09:27
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
آخر الأخبار
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
0
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أخبار دولية
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
أخبار دولية
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More