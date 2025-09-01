"لقاء سيدة الجبل": لا حماية للبنان بوجود سلاح خارج الدولة وعلى بري لجم حملات التخوين

اكد "لقاء سيدة الجبل" أن الجيش اللبناني ملتزم بالقرار السياسي، مشددا على انه لا يمكن حماية لبنان في ظل وجود سلاح خارج عن سلطة الدولة.



ورأى اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريًا الكترونيًا ان كل المبررات للاحتفاظ بالسلاح أو لإقامة منشآت عسكرية تحت إمرة ايرانية قد سقطت بعد اتفاقات وقف الاعتداءات وانتشار الجيش في الجنوب،



وقدم اللقاء التعازي لذوي شهداء الجيش ورفاقهم الذين سقطوا من أجل الوطن وليس خدمة لمشاريع خارجية، وأصدق ".



ورأى المجتمعون انه من "حق الرئيس نبيه بري الاعتراض على "التنمر" الذي يصدر عن بعض الاشخاص بحق طائفة موسسة للكيان اللبناني، ومن حقنا بالمقابل على دولة الرئيس أن يتدخل من اجل لجم حملة التخوين التي تطال كل من طالب، وفقًا للدستور، ببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني - وهو شأن لا يتطلب حوارًا إضافيًا بل الذهاب إلى التنفيذ".



