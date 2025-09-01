الأخبار
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
2025-09-01 | 07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه "على كل المجتمع الدولي، أن يعرف، أن لبنان في خطر ليس من الداخل إنما من الأطماع التي كانت موجودة دائما وما زالت من قبل العدو الاسرائيلي".
كلام بو صعب جاء بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.
وبعد اللقاء، أعلن بو صعب أنه بحث مع بري في مواضيع عدة، إبتداء من كلمته أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر.
وقال بو صعب: "تكملنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان، وسمعنا ما ورد في كلمة الرئيس بري أمس عن الخريطة الزرقاء التي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الأطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا أن نعود موحدين ونعمل لمصلحة لبنان".
وأضاف: "الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف. وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، ويعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم".
وأشار بو صعب الى أن "الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، قائلا: "أعتقد انه حال الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الأمور التي نؤجلها من سنين، حان الوقت لأن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم".
وقال بو صعب: "تحدثنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، ولمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في نفس الوقت هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضا سمعته من الرئيس بري أنه بالتفاهم وبالهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى". وأضاف: "كما بحثنا في عمل لجنة التحقيق البرلمانية، التي وإبتداء من هذا الأسبوع سنبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس بري على تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون".
أخبار لبنان
الياس بو صعب
بري
الطائف
آخر الأخبار
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: اذا اردنا تطبيق البيان الوزاري والطائف وما يقوله الدستور لماذا التأجيل بتطبيق قانون الانتخابات؟
2025-06-30
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: اذا اردنا تطبيق البيان الوزاري والطائف وما يقوله الدستور لماذا التأجيل بتطبيق قانون الانتخابات؟
2025-07-05
ترامب: قد يكون هناك اتفاق في شأن غزة في حلول الأسبوع المقبل
2025-07-05
ترامب: قد يكون هناك اتفاق في شأن غزة في حلول الأسبوع المقبل
2025-08-07
الجميل التقى بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون
2025-08-07
الجميل التقى بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون
2025-07-01
بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم
2025-07-01
بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم
أمن وقضاء
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
أخبار دولية
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
09:27
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
أخبار دولية
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
