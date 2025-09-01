الأخبار
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

أخبار لبنان
2025-09-01 | 07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
3min
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه "على كل المجتمع الدولي، أن يعرف، أن لبنان في خطر ليس من الداخل إنما من الأطماع التي كانت موجودة دائما وما زالت من قبل العدو الاسرائيلي".
 
كلام بو صعب جاء بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.
 
وبعد اللقاء، أعلن بو صعب أنه بحث مع بري في مواضيع عدة، إبتداء من كلمته أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر.

وقال بو صعب: "تكملنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان، وسمعنا ما ورد في كلمة الرئيس بري أمس عن الخريطة الزرقاء التي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الأطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا أن نعود موحدين ونعمل لمصلحة لبنان".

وأضاف: "الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف. وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، ويعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم".

وأشار بو صعب الى أن "الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، قائلا: "أعتقد انه حال الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الأمور التي نؤجلها من سنين، حان الوقت لأن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم".

وقال بو صعب: "تحدثنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، ولمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في نفس الوقت هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضا سمعته من الرئيس بري أنه بالتفاهم وبالهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى". وأضاف: "كما بحثنا في عمل لجنة التحقيق البرلمانية، التي وإبتداء من هذا الأسبوع سنبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس بري على تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون".
 

أخبار لبنان

الياس بو صعب

بري

الطائف

