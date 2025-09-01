"تاتش": تشويش خارجيّ مزمن على الشبكة في منطقة الجناح

تتعرض الشبكة منذ فترة إلى تشويش خارجيّ مزمن اشتد أخيرًا، في منطقة الجناح، وفق ما أعلنت شركة "تاتش".



ولفتت الشركة إلى أنّ ذلك يؤثر جزئيًا، على جودة خدمة الاتصالات والبيانات.



وأكّدت أنّها "تدرس الحلول المحتملة كلها لتحسين جودة الخدمة في المنطقة، تحديدًا في مستشفى الزهراء، وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية".



واعتذرت الشركة عن "أيّ إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتها".



وشدّد على أنّها "ستُبقي مشتركيها على بينة من أي تطور في هذا المجال".