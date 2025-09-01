وزارة الاقتصاد: البدء بجولات تفتيشية على المكتبات في مختلف المناطق وضبط 8 اطنان من الدجاج المهرب في عكار

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها "مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتأكيدا على التزامها المستمر بحماية المستهلك، باشرت الوزارة – عبر مديرية حماية المستهلك – بتنفيذ جولات تفتيشية على المكتبات في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من التزام أصحابها بهوامش الأرباح المعتمدة وضبط أسعار القرطاسية".



ولفتت الى أنه "في هذا الإطار، واصلت مصالح الوزارة في جميع المحافظات عملها الرقابي اليومي، حيث جاءت أبرز نتائج الجولات الأسبوع الفائت على الشكل التالي:



مصلحة النبطية



• تنفيذ جولات تفتيشية على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضار ومحطات المحروقات.



• استكمال الرقابة على المكتبات للتأكد من التزامها بالنسبة القانونية للأرباح.



• صدور نتائج عينتين من المياه المكررة كانتا قد سُحبتا الأسبوع الماضي من منطقتي حاصبيا ومرجعيون، وأتت مطابقة للمواصفات.



• متابعة ملفات وبيانات جمركية، وتسلم معاملة موافقة النيابة العامة من أجل إتلاف بضاعة منتهية الصلاحية.



• رَصرصة أحد وكلاء محطات المحروقات.



مصلحة البقاع



• دوريات شملت مناطق أبلح، بعلبك (المدخل الجنوبي)، زحلة الأوتوستراد، وتعنايل.



• الكشف على ثلاث مكتبات من دون تسجيل أي مخالفة.



• تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لعدم وجود أختام.



مصلحة الشمال



• تنظيم محضرَي ضبط وسحب ثلاث عينات.



• بتاريخ 30/08/2025، وبناء على اتصال من فصيلة حلبا القضائية، جرى كشف على مستودع ضبط فيه نحو ثمانية أطنان من مقطعات الدجاج المهربة المخزنة بطرق مخالفة لشروط السلامة الغذائية، حيث تبين انبعاث روائح كريهة وانتشار الذباب. تم على الأثر تنظيم محضر ضبط بحق صاحب المستودع ومحضر آخر بحق صاحب الملحمة التي توزع فيها هذه البضاعة، وخُتم المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة من سعادة القاضي غسان باسيل، كما جرى إتلاف الكميات وفقا للأصول القانونية بالتنسيق مع مفرزة حلبا القضائية وبلدية كوشا ومطمر سرار.



• الرقابة على إحدى شركات بيع الدجاج واللحوم المبردة في شكا/البترون، حيث سُحبت عينتا "صدر دجاج" و"فخذ دجاج" خُتمتا وأرسلتا إلى المختبر للتحليل.



• متابعة الرقابة على "المطحنة الوطنية" لإنتاج الطحين الأبيض في البحصاص/الكورة، حيث تم سحب عينة من الإنتاج أُرسلت للتحليل المخبري.



• جولات رقابية على السوبرماركت ومحال الخضار في ضم والفرز/طرابلس والبترون، شملت التحقق من إعلان الأسعار وصلاحية البضائع المعروضة.



• جولات على محطات المحروقات في المنية وبشري للتأكد من صحة الكيل والتزام الأسعار الرسمية.



• الكشف على صهريج في البداوي، حيث تم التأكد من كيله ووضع الأختام الرسمية وإصدار شهادة كيل له".



وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها "ستواصل جولاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما مع بدء العام الدراسي على المكتبات، حرصا على حماية المستهلك وصون حقوقه".



