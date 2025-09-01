باسيل: في 1 أيلول وُلد لبنان الكبير من رحم الحلم والعزم

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس": "في الأوّل من أيلول، وُلد لبنان الكبير من رحم الحلم والعزم، وحافظنا عليه من رحم التضحية والنضال...وطنٌ كتب اسمه على صفحة المجد، لا على رمال الزوال. وأمام الأخطار لبنان لا يزول، من أين ما أتت التهديدات، لأنه فكرة لا تموت، ونبض لا يخمد".