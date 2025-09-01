الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فريد البستاني: أعيدوا الودائع كأموال نقدية فقط لا غير
أخبار لبنان
2025-09-01 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فريد البستاني: أعيدوا الودائع كأموال نقدية فقط لا غير
كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "اكس": " اموال اللبنانيين أودعت في المصارف كأموال نقدية ويجب ان تعود في نفس الحالة التي أودعت فيها. وإذ نتفهّم انه لا يمكن إعادتها بطريقة كاملة في الحال، لذلك اقترحنا اعتماد آليّة معيّنة تبدأ اليوم وتمتدّ الى خمس سنوات . ليكن واضحاً للجميع، المودع لم يشتر حصة في البنك ولا في شركة تدير أصول الدولة، المودع يريد ماله وجنى عمره".
أخبار لبنان
البستاني:
أعيدوا
الودائع
كأموال
نقدية
التالي
أوساط سياسية لـ"الجمهورية": كلمة بري عكست فوارق جوهرية بينه وبين عون وسلام
مصدر رسمي لـ"الأنباء" الكويتية: عامل الوقت ليس في صالح لبنان على مختلف الصعد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-14
فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين
أخبار لبنان
2025-08-14
فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين
0
خبر عاجل
2025-08-07
فريد البستاني للـLBCI: استعادة الودائع كلّ الودائع هي اولوية الأولويات من دونها لا ثقة يعني لا اقتصاد ولا استثمار ولا إنماء
خبر عاجل
2025-08-07
فريد البستاني للـLBCI: استعادة الودائع كلّ الودائع هي اولوية الأولويات من دونها لا ثقة يعني لا اقتصاد ولا استثمار ولا إنماء
0
آخر الأخبار
2025-08-20
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى
آخر الأخبار
2025-08-20
النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى
0
خبر عاجل
2025-08-07
فريد البستاني للـLBCI: تدخل وزير الخارجية الإيراني بهذه الطريقة غير مرحّب به
خبر عاجل
2025-08-07
فريد البستاني للـLBCI: تدخل وزير الخارجية الإيراني بهذه الطريقة غير مرحّب به
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
0
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:54
وسائل إعلام: صوت الانفجار الذي سمع في محافظة حلب هو تفجير لمخلفات حرب فجرتها وحدات الهندسة في الجيش العربيّ السوريّ غرب حلب
آخر الأخبار
12:54
وسائل إعلام: صوت الانفجار الذي سمع في محافظة حلب هو تفجير لمخلفات حرب فجرتها وحدات الهندسة في الجيش العربيّ السوريّ غرب حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
منوعات
2025-08-21
بعد اختفاء مراهقة حامل... قصة مرعبة تلاحقها الشرطة الأميركية واكتشافات صادمة
منوعات
2025-08-21
بعد اختفاء مراهقة حامل... قصة مرعبة تلاحقها الشرطة الأميركية واكتشافات صادمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
0
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان
تقارير نشرة الاخبار
13:00
جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
6
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
7
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
8
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More