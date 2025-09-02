الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية في لبنان أنه رغم الأزمات التي نعيشها والأفقِ المقفلة بوجه الأجيال الطالعة، ما زلنا قادرين ان نزرع الرجاء في قلوبهم.



واعتبر أن "الرجاء هو أن تظل مدارسنا منارة في زمن الضباب وجسرا بين المعرفة والفضيلة".