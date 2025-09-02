مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت

دعا الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي الى مد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت، للعمل معًا لتخطي هذه المرحلة الصعبة.



وقال، خلال حفلة تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع السلامة المرورية واضاءة اشارات السير في منطقة بشارة الخوري : "لنضع الخلافات جانبًا لان بيروت تستحق ان يقف الجميع معها".