الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
أخبار لبنان
2025-09-02 | 07:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال بعد الاجتماع: "كان لقاء مع الرئيس نواف سلام، وتناولنا فيه العديد من المواضيع، أبرزها التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما هو معلوم، فقد جرى إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي بفضل هذا التعاون القائم، وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري كان العمل يتم بسرعة الأمر الذي سمح بأن يكون العمل سريعًا وفعالًا، وظهرت نتائجه في بعض الملفات. وهناك أيضًا مشاريع قوانين المطروحة ويتم استكمال دورها في المجلس، ومن المتوقع إنجازها في ظل الظروف الراهنة إذا استمر هذا التعاون، ما يتيح للحكومة المضي في إقرار القوانين المطلوبة لانقاذ البلاد، ولا سيما القوانين التي لها علاقة بالأمور الاقتصادية منها."
واضاف: "وفي الوقت نفسه، جرى التطرق إلى موضوع التطبيق الكامل للدستور وعند الحديث عن اتفاق الطائف،" مؤكدًا أن "الحاجة إلى تطبيقه اليوم أكبر من أي وقت مضى. ففي لبنان جربنا الكثير من الطروحات ولم يعد ممكنًا تحويله إلى ساحة تجارب، من قوانين انتخابية إلى اقتراحات تمس بمصير و مستقبل البلد. لذلك، علينا أولًا أن نطبق دستور الطائف كما هو، ثم نقيّم النتائج، ونرى إن كان ثمة تعديلات ضرورية."
واشار الى ان "دستور الطائف نص بشكل واضح على قضايا عديدة، أبرزها: بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية تعنى بدراسة هذا الموضوع، وكذلك اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخابات، إلى جانب إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي. اليوم كل الامور التي يتم الحديث عنها من كافة الأطراف السياسية تذهب بهذا الاتجاه ولكنها لا تزال حتى الآن غير مطبقة بالشكل المطلوب، لكن اليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وهو أمر يتطلب بطبيعة الحال حوارًا وتشاورًا."
وقال: "قد يبدي البعض انزعاجًا من الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة مع طاولات الحوار، لكن لا شيء يمكن أن يتحقق من دون حوار. ففي البرلمان مثلًا، أي قانون نريد اقراره يتطلب حوارًا بين الكتل السياسية، سواء أكان مباشرًا أم غير مباشر، ثنائيًا أم جماعياً. وبالتالي، من الضروري أن نأخذ هذا الموضوع بالاعتبار كي نتوصل إلى ما نصبو إليه."
وأوضح أنه "بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعًا، غير أن هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع الرئيس سلام حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألت الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستخصص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصًا وأن مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحة تنتظر إقرارها. وقد أكد سلام انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارىء وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية تطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أشير إلى أن جزءًا من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب ، مع قناعتي بأن رئيس الجمهورية سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه."
وأشار إلى أنه "عليه، يمكن القول إن الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني."
كما استقبل رئيس الحكومة النائب عماد الحوت الذي قال بعد اللقاء: "التواصل مع الرئيس سلام هو تواصل أكثر من ضروري في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد. والزيارة حملت عنوانين رئيسيين:
العنوان الأول: سلمت الرئيس سلام الدراسة التي أعددتها حول خارطة الطريق للنهوض الانمائي في بيروت، وتمنيت عليه إمكان عقد ورشة عمل في السرايا مخصصة لهذا الموضوع، حتى نعطي العاصمة اللبنانية حقها بعد حرمان طويل من الإنماء في مختلف القطاعات: الكهرباء، المياه، البنى التحتية، الصحة، التعليم وغيرها.
العنوان الثاني: تأكيد دور الدولة في حماية المواطنين وصون السيادة، وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. ومن واجب جميع اللبنانيين أن يقفوا خلف الحكومة والدولة في هذا الإطار، وأن نعمل معًا لإيجاد المخارج المناسبة التي تعيد القرار الوطني إلى الدولة، بحيث تكون هي الحامية للبنانيين في وجه كل الاعتداءات والمخاطر."
كما التقى الرئيس سلام السفيرة المعينة في برلين عبير علي قبيل مغادرتها إلى مركز عملها الجديد في المانيا.
أخبار لبنان
ونائب
النواب
تعزيز
التعاون
وتسلم
النائب
الحوت
خارطة
للنهوض
الإنمائي
بيروت
التالي
تعميم لوزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـيّ
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-27
منسى اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي: حرص مشترك على تعزيز التعاون
أخبار لبنان
2025-08-27
منسى اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي: حرص مشترك على تعزيز التعاون
0
أخبار لبنان
2025-08-01
سلام بحث مع السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان واستقبل النائب ناصر
أخبار لبنان
2025-08-01
سلام بحث مع السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان واستقبل النائب ناصر
0
آخر الأخبار
2025-07-16
النائب هاغوب ترزيان من مجلس النواب: اذا رئيس الحكومة لا يملك الثقة بأعضاء الحكومة برأيي فليستقيل
آخر الأخبار
2025-07-16
النائب هاغوب ترزيان من مجلس النواب: اذا رئيس الحكومة لا يملك الثقة بأعضاء الحكومة برأيي فليستقيل
0
آخر الأخبار
2025-07-15
النائب عماد الحوت من مجلس النواب: لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق من خلال جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء؟
آخر الأخبار
2025-07-15
النائب عماد الحوت من مجلس النواب: لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق من خلال جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
أخبار لبنان
11:09
بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة
0
أخبار لبنان
10:43
عدوان بعد جلسة لجنة الادارة والعدل: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة
أخبار لبنان
10:43
عدوان بعد جلسة لجنة الادارة والعدل: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة
0
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
0
أمن وقضاء
09:23
قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين
أمن وقضاء
09:23
قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:52
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
أخبار لبنان
06:52
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
0
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
أخبار لبنان
07:52
سلام بحث ونائب رئيس مجلس النواب في تعزيز التعاون وتسلم من النائب الحوت خارطة طريق للنهوض الإنمائي في بيروت
0
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
0
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
أخبار دولية
11:14
هجوم في مرسيليا جنوب فرنسا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
0
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
0
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
5
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
6
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
7
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
8
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More