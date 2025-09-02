وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ الدفعات النقدية، للمستفيدين من برنامج أمان عن آب 2025، ستشهد بعض التأخير لأسباب إدارية ولوجستية خارجة على إرادة الوزارة.



وأكّدت الوزارة أنّ جميع المستفيدين سيحصلون على مستحقاتهم كاملة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.



وتعتذر عن أي إرباك قد يسببه هذا التأخير.