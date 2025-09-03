جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

بدأ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، جولة على المعابر الحدودية في شمال لبنان، برفقة كل من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.



وتهدف الجولة الى تفقّد أوضاع المعابر والاطلاع على الإجراءات المتخذة لمغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري.