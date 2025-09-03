الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ستريدا جعجع: نغمة الحوار القديمة الجديدة لم تعد تنطلي على أحد ومعروفة الأهداف
أخبار لبنان
2025-09-03 | 02:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
ستريدا جعجع: نغمة الحوار القديمة الجديدة لم تعد تنطلي على أحد ومعروفة الأهداف
شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أن "جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل، لدرس خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة واقرارها، تكتسب أهمية استثنائية وتاريخية، إذ تأتي في سياق المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب المنصرم، والتي شكلت تحولا جذريا في مسار الدولة اللبنانية، وأعلنت بوضوح أنّ الشرعية قررت استعادة زمام المبادرة، وأنّ مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة انتهت إلى غير رجعة".
وأكدت خلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، أنّ هذه الجلسة لا يمكن التعامل معها كمجرّد اجتماع روتيني لمجلس الوزراء، بل كحدث مفصلي يضع لبنان أمام معركة السيادة الحقيقية، لأنّ الجيش اللبناني، هو العمود الفقري للكيان وصمّام أمان الإستقرار والسلم الأهلي.
وأشارت إلى أن "المؤسسة العسكرية هي اليوم نقطة الارتكاز في هذه المرحلة، والأنظار كلها تتجه إليها، لأنها وحدها القادرة على الإمساك بزمام الأمور في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بحكمة ودراية"، لافتة الى أن الجيش بما يمثّل من رمز للوحدة الوطنية وللتضحية، هو الأقدر على حماية اللبنانيين جميعاً، وصون السلم الأهلي، وترسيخ سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
وفي معرض تعليقها على كلمة الرئيس نبيه بري، رأت النائب جعجع أنّ القرارات التاريخية في 5 و7 آب لم تكن قرارات عابرة، بل مثّلت إعلانًا صريحًا بأنّ الدولة قررت أن تواجه واقع السلاح الخارج عن سلطتها، وأنه آن الأوان لإقفال صفحة الاستقواء بالسلاح وفتح صفحة جديدة عنوانها دولة القانون والمؤسسات.
واعتبرت أن "نغمة الحوار، القديمة الجديدة، لم تعد تنطلي على أحد ومعروفة الأهداف".
وتوجّهت جعجع إلى الرئيس بري بالقول: "دولة الرئيس، إن نتائج الدعوة للحوار في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اليوم ستكون مشابهة لنتائج اشتراطكم الحوار قبل الإنتخابات الرئاسية، لن تغيّر من الحقيقة شيئا، باعتبار أن هذه القضية حُسمت حيث يجب أن تناقش وتُحسم، في الموقع الطبيعي للقرار في هكذا مسألة، أي داخل المؤسسات الشرعية في مجلس الوزراء. واليوم، لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء، لأنّ القرار اتُّخذ بوضوح: السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة".
وشددت على أن "الدولة اللبنانية قالت كلمتها"، قائلة: "نحن نقف خلفها لدعم هذا التوجّه، لأنّه السبيل الوحيد لحماية وحدة البلاد واستعادة السيادة، وأي محاولة للتذاكي او للالتفاف على هذا المسار ليست سوى هروب إلى الأمام، لن يفضي إلّا إلى مزيد من الأزمات".
وأضافت: "في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخنا الوطني، نحن أمام خيار قيام دولة سيدة حرّة مستقلة تحتكر قرار السلم والحرب، وتمضي في مسار الإنقاذ والإصلاحات لتعيد لبنان إلى سابق عهده اقتصادياً وسياحياً ومالياً ونقدياً، وتؤمّن لأبنائه مستقبلاً يليق بهم، ولن نقبل أبداً بأن يحاول البعض الإستمرار في مشروعهم لتحويل لبنان إلى بؤرة فوضى ودويلات متناحرة مرتهنة للخارج، على شاكلة نماذج الدول التي لم تستطع فيها الدولة فرض سيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي يُفقد لبنان معناه ودوره وهويته. والقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانيّة تشير بشكل لا لبس فيه إلى أنّ الدولة، اختارت الخيار الأول، وعلينا جميعًا أن نلتف حولها، وأن ندعم هذا المسار من دون تردّد أو خوف أو مساومات".
وأكّدت أنه "لا بدّ من الإشادة بدور ومواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام اللذين أظهرا إرادة صلبة وعزمًا وطنيًا صادقًا في اتخاذ هذه القرارات التاريخية ومواجهة مختلف الضغوط والحملات".
وقالت جعجع: "إنّ محاولات البعض تقويض هذه الجهود عبر حملات التخوين والتطاول على المرجعيات الوطنية والروحية، مرفوضة ومدانة. فالمسّ برئيس الجمهوريّة أو برئيس الحكومة أو بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو بأي مرجعية وطنيّة أخرى، إنما هو تطاول على ضمير لبنان وهويته وروحه، ويمس بالأمن القومي للبلاد وبالسلم الأهلي، لذا على النيابة العامة التحرّك فورا من دون انتظار أي إخبار لتطبيق القوانين المرعيّة الإجراء في هذا الشأن".
أخبار لبنان
ستريدا جعجع
مجلس الوزراء
السلاح
بري
الحوار
التالي
نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة
"اليونيفيل": مسيّرات إسرائيلية ألقت أمس 4 قنابل بالقرب من قواتنا في هجوم يعد الأخطر منذ اتفاق تشرين الثاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-08
مصرف لبنان: يتوجّب قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركيّ سواء الجديدة أو القديمة من دون تمييز
أخبار لبنان
2025-07-08
مصرف لبنان: يتوجّب قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركيّ سواء الجديدة أو القديمة من دون تمييز
0
آخر الأخبار
2025-07-16
النائب آلان عون: حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
آخر الأخبار
2025-07-16
النائب آلان عون: حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
0
آخر الأخبار
2025-06-24
جعجع من بعبدا: مستمرون بطرح طموحاتنا والرئيس عون مصمم على الإصلاح ونؤيد مبدأ الحوار دائماً
آخر الأخبار
2025-06-24
جعجع من بعبدا: مستمرون بطرح طموحاتنا والرئيس عون مصمم على الإصلاح ونؤيد مبدأ الحوار دائماً
0
أخبار لبنان
2025-09-02
مياه لبنان الجنوبي تباشر بناء خزان جديد في صيدا القديمة لتحسين التغذية المائية
أخبار لبنان
2025-09-02
مياه لبنان الجنوبي تباشر بناء خزان جديد في صيدا القديمة لتحسين التغذية المائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
0
أخبار لبنان
08:17
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
أخبار لبنان
08:17
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
0
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
0
أخبار لبنان
08:11
قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات
أخبار لبنان
08:11
قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-29
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
2025-08-29
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
0
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
0
اقتصاد
2025-05-05
وزير المالية غادر الى بغداد
اقتصاد
2025-05-05
وزير المالية غادر الى بغداد
0
حال الطقس
02:13
طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...
حال الطقس
02:13
طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
0
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
0
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
0
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
4
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
5
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
6
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
7
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
8
أخبار دولية
05:04
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"
أخبار دولية
05:04
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More