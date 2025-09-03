نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): المطلوب تحقيق رسميّ لا تضخيم إعلاميّ

أكّدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام عن وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبنانيّ هو محض تضخيم غير مبني على أي معطى علميّ موثوق.

وفي حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، طالبت النقابة وزارة الصحّة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفّاف.

لافتتًا إلى أنّ ذلك يعني أنّ كميات من الأدوية التي قيل إنّها كانت مفقودة خلال الأزمة بدأت بالظهور اليوم، مع العلم “أنّ صلاحية معظم هذه الأصناف تمتد لثلاث سنوات”.

وشدّدت النقابة على أنّ المطلوب ليس التهويل ولا تصعيد الحملات الإعلامية، بل العودة إلى الحقائق، وفتح تحقيق رسميّ يُعيد الأمور إلى نصابها ويُعيد للمرضى ثقتهم بالسوق الدوائيّ اللبنانيّ، لا سيّما بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعيّ.