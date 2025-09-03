الشيخ قبلان: الأولوية تكمن في دولة الناس وخدماتها وما يلزم لسيادتها بعيدا من لعبة الدول المستأجرة

شدد المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أنّ الأولوية تكمن في دولة الناس وخدماتها وما يلزم لسيادتها بعيدا من لعبة الدول المستأجرة والصفقات التي تتعارض مع صميم مصالح هذا البلد وشراكته الوطنية.

وقال، في بيان: “كل ما يخدم لبنان ويزيد من لحمة ناسنا ومجتمعنا ضرورة وطنية عليا، وكل ما يمزق شرائح وشراكة هذا البلد يضع لبنان بقلب المجهول، والقضية كيف ننهض معًا ونعيش معًا ونضمن معا ونحفظ قداسة بلدنا وناسنا وتاريخنا بعيدًا من خرائط الإبادة العشوائية لمصالح لبنان الأساسية".

وأكد أنّ "واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون والتضامن وتحميل لبنان ما يحتمل حتى لا نضرب الأسس الضامنة للبنان".