الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في احدى قاعات وزارة العمل.



وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات - الشؤون الاجتماعية - العدل - الصحة العامة - التربية والتعليم العالي – الزراعة) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.



وأشار الوزير حيدر الى أن هذا الاجتماع هو الأول منذ العام 2018.



وقال: "للأسف، بعض الأطفال لا تصلهم حقوقهم، وهم خارج المدارس وفي الشوارع". وأضاف: "في المرحلة الماضية لم يعطى هذا الأمر الأهمية اللازمة، لكن أؤكد أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك اجتماعات دورية، أقله مرة في الشهر نظرا لأهمية الأمر حيث نرى الأطفال في سوق العمل بدلا من أن نجدهم على مقاعد الدراسة".



ولفت الوزير حيدر الى أنه "ينسق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتنظيم هذا الأمر والمساعدة قدر الإمكان في تأمين المداخيل اللازمة لحماية الأطفال، وسيكون لهذه اللجنة دور فعال في رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة".



وطلب من اللجنة "وضع السياسات والبرامج المطلوبة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه"، لافتا الى أن وزارة العمل من خلال دائرة التفتيش وبالتعاون مع قوى الأمن تتابع هذا الموضوع بدقة، ووحدة مكافحة عمل الأطفال في الوزارة تتابع هذا الأمر بدقة وهي تلاحق هذا الأمر.



وقال حيدر: "انها مسؤولية كبيرة ووطنية وانسانية تقع على عاتقنا، وعلينا التكاتف للقيام بواجبنا"، مشددا على أن أي قرار تنفيذي تتخذه اللجنة سأحمله فورا الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم".



وأكد أن حماية الأطفال مبدأ أساسي والقوانين والبرامج موجودة وتدعم هذا الأمر، ولكن للأسف القرارات تصل الى محل لا تنفذ فيه.