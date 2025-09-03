مديرة اليونسكو في بيروت

وصلت بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس اودري ازولاي حيث كان في استقبالها وزير الثقافة غسان سلامة.



ومن المقرر أن تضع ازولاي الحجر الأساس في الساعة 10.15 من قبل ظهر غد لاعادة تأهيل محطة مار مخايل - سكة الحديد ليكون معلما ثقافيا، وذلك بحضور وزيري الثقافة غسان سلامة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وممثل عن السفارة الايطالية.



كما ستقوم المديرة العامة لليونسكو والوزير سلامة الساعة 11.00 من قبل ظهر غد بزيارة موقع التياترو الكبير في شارع المعرض وسط بيروت للاعلان عن اطلاق حملة عالمية لإعادة احيائه بالشراكة مع إمارة الشارقة ووزارة الثقافة وبلدية بيروت.