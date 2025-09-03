الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن

نعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان، "العلامة القانوني الكبير الوزير الدكتور حسن الرفاعي الذي ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن في التشريع والمناقبية والاستقامة".



وقال: "تَغَمد الله سبحانه فقيد لبنان الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم ذويه واللبنانيين ما يربط على قلوبهم".