أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

هاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا في جنوب لبنان "يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية ومخططاته"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.



وأوضح أدرعي أنّ طائرات سلاح الجو أغارت على الموقع المستهدف، مشيرًا إلى أنّ وجود منشآت إنتاج تابعة لحزب الله في هذه المنطقة يشكل انتهاكًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.