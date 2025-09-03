الأخبار
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
أخبار لبنان
2025-09-03 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا بذكرى المولد النبوي الشريف"، متمنيًا أن "يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على لبنان والدول العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
وقال إن "ذكرى المولد النبوي الشريف، ليست مجرد مناسبة دينية نحتفل بها، بل محطة روحية ومعنوية نستلهم منها القيم السامية والمبادىء الإنسانية النبيلة ورسالة الرحمة والسلام للبشرية جمعاء، التي قامت على أسس العدل والمساواة والتسامح".
وأضاف: "هذه القيم تشكِل اليوم أكثر من أي وقت مضى، منارة هداية لمجتمعاتنا ودولنا في مواجهة تحديات العصر. إن لبنان، بتنوعه الثقافي والديني، يجسد أبهى صور التعايش والحوار بين الأديان والطوائف، مستلهمًا من تعاليم الأنبياء والرسل جميعًا التي دعت إلى احترام الآخر وقبول التنوع والاختلاف كثراء للمجتمع الإنساني. وفي هذه المناسبة المباركة، ندعو إلى التمسك بقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والعمل معًا من أجل بناء مجتمع لبناني موحد، قائم على المحبة والعدالة والكرامة الإنسانية. كما ندعو إلى نبذ التفرقة والعصبية، وتأكيد وحدتنا الوطنية كشعب واحد يعيش على أرض واحدة تحت سماء واحدة ونتفيأ علمًا واحدًا".
وأشار إلى أن "القيم النبيلة التي يحملها المولد النبوي الشريف تدعونا جميعًا إلى العمل من أجل مجتمع أكثر عدالة ورحمة، مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مجتمع يحمي الضعيف وينصر المظلوم ويساعد المحتاج. وفي هذا السياق، نؤكد التزام الدولة حماية حقوق جميع المواطنين من دون تمييز، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على لبنان كوطن للجميع ونموذج للعيش معا وللحضارة".
وواصل رئيس الجمهورية لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي قال بعد الاجتماع: "أطلعت الرئيس عون على ما دار في لقاءاتي مع الوفد السوري الذي زارني، واستمعت إلى وجهة نظره في كيفية متابعة التعاون اللبناني - السوري في القضايا المشتركة، وأبرزها: العمل على اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين وتعزيز العمل المشترك في ضبط الحدود، وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ومراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية".
والتقى رئيس الجمهورية، النائب الدكتور عماد الحوت الذي تحدث بعد اللقاء فقال: "سعدت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث قدمت له دراسة بعنوان: استراتيجية الأمن القومي وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، متمنيًا على فخامته التعجيل بطرح هذا الموضوع المهم الذي ورد في خطاب القسم، والذي يساهم في جمع اللبنانيين على رؤية مشتركة للبنان. كما كانت مناسبة للتداول مع فخامته حول التطورات الراهنة وهواجس المواطنين، إضافة الى التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان."
واستقبل رئيس الجمهورية وفدًا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وعضوية القضاة: فوزي خميس، عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني، ونيللي أبي يونس.
وتسلم رئيس الجمهورية نسخة عن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن الأعوام 2020-2024 ضمنًا أي منذ تولي القاضي بدران رئاسة الديوان، الذي أشار إلى أنه "يؤلف عصارة جهد قضاة وموظفي الديوان خلال فترة من أصعب الفترات التي مرت على البلاد، إلا أنها لم تؤثر على كمية العمل أو نوعيته، لا بل إن الأمور شهدت نقلة نوعية لجهة تطوير العمل الرقابي الذي يقوم به الديوان، رغم ضعف الإمكانات المادية والنقص في العديد البشري".
وشكر لـ"رئيس الجمهورية الدعم الذي قدمه إلى ديوان المحاسبة خلال توليه قيادة الجيش في أصعب الظروف"، وقال: "كان لذلك الدعم أبعد الأثر في تمكين الديوان من الاستمرار في القيام بواجباته، وهذا ان دل على شيء فعلى نوعية رجل الدولة الذي نتوجه له بتقريرنا اليوم".
من جهته، نوه رئيس الجمهورية بـ"الجهد الذي بذله ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد"، مؤكدًا "الدور الأساسي لأجهزة الرقابة لوضع إدارة الدولة على الطريق الصحيح ومواجهة الفساد وإحقاق الحق والعدالة والمساواة بين المواطنين".
ودعا "قضاة ديوان المحاسبة، كما سائر القضاة، إلى أن يكون قسمهم وضميرهم الأساس، حفاظًا على مصلحة البلاد العليا والمواطنين".
