4 شهداء و 17 جريحًا من بينهم 4 أطفال في الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الاسرائيلية يوم أمس

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الإجمالية لاعتداءات الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء 3 أيلول 2025 جاءت كالتالي:



- شهيد وجريح في الخرايب

- شهيد في ياطر

- شهيد في شبعا

- شهيد في الطيبة

- 16 جريحا نتيجة الغارات الليلية هم احد عشر لبنانيا من بينهم ثلاثة أطفال وخمسة سوريين من بينهم طفل.