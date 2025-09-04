وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟

كتب وزير العمل محمد حيدر عبر حسابه على منصة "إكس": "غدا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو الإسرائيلي يبعث رسالته الدموية بقصف وقتل مدنيين، كأنه يقول: لست معنيا بقراراتكم ولا بوساطاتكم".

وسأل: "ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين هي المواقف الرسمية أمام الدماء؟".

وقال: "إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط كأفراد وكمجتمع... "فأنا أفكر، إذن أنا موجود"".