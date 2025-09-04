للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات من فئتي A-A1، وذلك ابتداء من تاريخ 8/9/2025.