بهاء الحريري ينعى حسن الرفاعي: شكّل رمزًا للعدالة ودولة القانون

نعى رجل الاعمال بهاء الحريري النائب السابق والمرجع القانوني حسن الرفاعي.



وكتب الحريري في منشور عبر موقع "إكس": "ببالغ الحزن ننعى رحيل القامة الوطنية والدستورية الكبيرة، النائب السابق والمرجع القانوني حسن الرفاعي، الذي شكّل لعقود رمزًا للعدالة ودولة القانون. برحيله يخسر لبنان صوتًا لم يساوم يومًا على مبدأ أو حق".



وأضاف: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".