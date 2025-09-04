الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية إفتتحت مؤتمرها العالمي الـ26 في روما... وتمثيل إسلامي من لبنان
أخبار لبنان
2025-09-04 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية إفتتحت مؤتمرها العالمي الـ26 في روما... وتمثيل إسلامي من لبنان
إفتتحت الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية مؤتمرها العالمي السادس والعشرين في جامعة الانطونيانوم الحبرية في روما، يوم الأربعاء ٣ أيلول ٢٠٢٥ ويمتد لغاية الأحد ٧ أيلول ٢٠٢٥، برئاسة الكاردينال رولانداس ماكريكاس.
ويشارك في المؤتمر مراكز مريميّة من مختلف أنحاء العالم.
وللمرة الأولى تميز المؤتمر هذا العام بالتمثيل الإسلامي من لبنان حيث رحب رئيس الأكاديمية الأب ستيفانو شيكين برجال الدين الذين يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية وهم أعضاء في المركز المريمي لحوار الأديان في لبنان.
المذاهب الاسلامية (سنة، شيعة، دروز)، تمثلت من خلال: الشيخ محمد النقري عن دار الفتوى، السيد علي السيد قاسم الممثل الرسمي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الشيخ عامر زين الدين الممثل الرسمي لمشيخة العقل للموحدين الدروز.
ويختتم المؤتمر بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر.
والجدير ذكره أن أعضاء المركز المريمي لحوار الأديان في لبنان الذي يترأسه الأب وسام أبو ناصر هم أعضاء في الهيئة المريمية العالمية الاسلامية المسيحية CMMC، وهي هيئة تابعة للأكاديمية الحبرية المريمية العالمية، وعلى تواصل مع وزارة الحوار الاسلامي المسيحي في الفاتيكان، وتعتبر الهيئة الثمرة الأولى من ثمار وثيقة الأخوّة الانسانية التي وُقِّعت بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب في الإمارات العربية المتحدة.
أخبار لبنان
الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية
روما
لبنان
تمثيل إسلامي
التالي
بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة
اجتماع لوزير العدل مع الرؤساء الأُول لمحاكم الإستئناف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-20
انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي
فنّ
2025-08-20
انطلاقة عالمية لأوركسترا الشباب الوطنية اللبنانية... تمثيل لبنان رسمياً في مهرجان روسيا العالمي
0
آخر الأخبار
2025-08-13
الغارديان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية: أكثر من نصف الأدوية نفدت من غزة
آخر الأخبار
2025-08-13
الغارديان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية: أكثر من نصف الأدوية نفدت من غزة
0
أخبار دولية
2025-06-09
منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
أخبار دولية
2025-06-09
منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
0
آخر الأخبار
2025-06-09
منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا
آخر الأخبار
2025-06-09
منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:21
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
أخبار لبنان
07:21
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
0
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
0
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-17
الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة
أخبار دولية
2025-04-17
الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة
0
آخر الأخبار
2025-05-07
مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
آخر الأخبار
2025-05-07
مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
0
أخبار دولية
2025-05-03
الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود الاحتياط
أخبار دولية
2025-05-03
الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود الاحتياط
0
رياضة
2025-05-02
"التوازن بين الصحة العقلية والمنافسة"... ندوة مميزة تجمع ندى كوسا ونخبة من الضيوف والخبراء
رياضة
2025-05-02
"التوازن بين الصحة العقلية والمنافسة"... ندوة مميزة تجمع ندى كوسا ونخبة من الضيوف والخبراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
3
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
4
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
5
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
6
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:06
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
8
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More