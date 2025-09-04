الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية إفتتحت مؤتمرها العالمي الـ26 في روما... وتمثيل إسلامي من لبنان

إفتتحت الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية مؤتمرها العالمي السادس والعشرين في جامعة الانطونيانوم الحبرية في روما، يوم الأربعاء ٣ أيلول ٢٠٢٥ ويمتد لغاية الأحد ٧ أيلول ٢٠٢٥، برئاسة الكاردينال رولانداس ماكريكاس.



ويشارك في المؤتمر مراكز مريميّة من مختلف أنحاء العالم.



وللمرة الأولى تميز المؤتمر هذا العام بالتمثيل الإسلامي من لبنان حيث رحب رئيس الأكاديمية الأب ستيفانو شيكين برجال الدين الذين يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية وهم أعضاء في المركز المريمي لحوار الأديان في لبنان.



المذاهب الاسلامية (سنة، شيعة، دروز)، تمثلت من خلال: الشيخ محمد النقري عن دار الفتوى، السيد علي السيد قاسم الممثل الرسمي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الشيخ عامر زين الدين الممثل الرسمي لمشيخة العقل للموحدين الدروز.



ويختتم المؤتمر بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر.



والجدير ذكره أن أعضاء المركز المريمي لحوار الأديان في لبنان الذي يترأسه الأب وسام أبو ناصر هم أعضاء في الهيئة المريمية العالمية الاسلامية المسيحية CMMC، وهي هيئة تابعة للأكاديمية الحبرية المريمية العالمية، وعلى تواصل مع وزارة الحوار الاسلامي المسيحي في الفاتيكان، وتعتبر الهيئة الثمرة الأولى من ثمار وثيقة الأخوّة الانسانية التي وُقِّعت بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب في الإمارات العربية المتحدة.