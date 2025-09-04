بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة

في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر القيم التي جاء بها الرسول الأعظم: الرحمة، العدالة، والمحبة.#لبنان بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذه القيم لتكون أساس وحدته وخلاصه. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا وشعبنا بالأمن والاستقرار.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 4, 2025
