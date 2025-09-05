نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعتبر إسرائيل “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

حذّرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها من “أنّ قادة لبنان يوشكون على نفاد الوقت لنزع سلاح “حزب الله”، قبل أن يخاطروا بخسارة الدعم الماليّ الأميركيّ والخليجيّ، بل وحتى مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية متجدّدة”.

وذكرت الصحيفة بأنّ التحذير الأميركيّ جاء قُبيل اجتماع وزاريّ حاسم في بيروت الجمعة، في ما وصفه مسؤولون أميركيون بـ”لحظة مفصلية” في تاريخ لبنان، إذ يبحث مجلس الوزراء خطة لإجبار الحزب منذ عقود على تسليم أسلحتها.

وحسب نيويورك تايمز، فإنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربيّ تضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف حاسم وألا تُثنيها تهديدات حزب الله باللجوء إلى العنف.

وسيبحث مجلس الوزراء الجمعة خطة الجيش، في اختبار تعتبره إدارة ترامب أساسيًا للإرادة السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ التقاعس أو الإجراءات الناقصة قد يدفع الكونغرس إلى وقف المساعدات الأميركية السنوية للبنان، التي تبلغ نحو 150 مليون دولار مخصّصة للجيش اللبنانيّ.

ورغم أنّ الموازنة السنوية التي قدّمها الرئيس ترامب لم تتضمن طلب تجديد هذه المساعدات، إلا أنّ المسؤولين والخبراء يرون أنّ الكونغرس سيكافئ خطة جدّية لنزع السلاح عبر تقديم مبالغ كبيرة للتجهيزات والرواتب.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنّ مسؤولًا سعوديًا رفيعًا، مشاركًا في الجهود الدبلوماسية، اعتبر أنّ حزب الله من غير المرجّح أن يردّ على محاولة نزع السلاح بعنف واسع النطاق.

وأكّدت نيويورك تايمز أنّ السيدة أورتيغاس ستعود إلى بيروت هذا الأسبوع لحضور اجتماع لمسؤولين دوليين لمراجعة وضع وقف إطلاق النار الذي أنهى الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أواخر عام 2024.