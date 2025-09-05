الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية

أكّد النائب فيصل الصايغ أنّ كل الكلام عن الردع والقوة لدى “حزب الله” كان يصحّ سابقًا أمّا اليوم فلم يعد صحيحًا بسبب التغيّر التكنولوجيّ العسكريّ والتطور التقنيّ والقرار الدوليّ بتغيير وجه المنطقة.

وقال ضمن برنامج “نهاركم سعيد” للـLBCI: “نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والمشكلة تكمن في “حزب الله” فاللبنانيون جميعهم يؤيدون الحصرية بينما هو الرافض”.

ورأى الصايغ أنّ المهم هو انخراط الحزب وإسرائيل وسوريا في القرار الذي سيُتفق عليه، لافتًا إلى أنّ “الرئيس نبيه بري هو من يحمي الطائفة الشيعية اليوم بينما السلاح أضرّ بها”.