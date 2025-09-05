الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح: بحث في أزمة المياه التي تواجهها المنطقة

أخبار لبنان
2025-09-05 | 04:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح: بحث في أزمة المياه التي تواجهها المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح: بحث في أزمة المياه التي تواجهها المنطقة

عقد اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح في جونية للبحث في أزمة المياه التي تواجهها منطقة كسروان الفتوح وكيفية معالجتها والتخفيف من شدّتها على أبناء المنطقة.

 

وأوضحوا محاولتهم وضع خطة بمساعدة كل فاعليات المنطقة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للمساهمة بتامين اكبر قدر ممكن من المياه للمواطنين في فترة الجفاف.

 

واشاروا إلى أنّ "الخطة شاملة تتضمن حفر آبار ارتوازية ووضع مولدات كهربائية إضافية بالتصرف كي نستطيع سحب ونقل المياه إلى المواطنين".

 

ولفتوا إلى وجود خطط قصيرة المدى لتامين المياه بشكل أفضل للمواطنين، وخطط اخرى طويلة الأمد، والمقضود بالمدى القصير حفر الابار الارتوازية وصيانة او تجهيز بعض الابار المحفورة سابقًا إضافة إلى مشاريع كبيرة مثل حفر آبار جديدة وتامين مسارات جديدة للمياه".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اتحاد

بلديات

كسروان

-الفتوح:

المياه

تواجهها

المنطقة

LBCI التالي
توقيف مروّج مخدّرات على خط الدامور – السعديات – الجية
الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

الرئيس سلام بحث مع وفد من مجلس بلدية بيروت أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون استنكر الحملة التي يتعرض لها جنبلاط

LBCI
أخبار لبنان
08:39

وسام فتوح يؤكد دعم اتحاد المصارف لتمكين المرأة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

اتحاد بلديات الحاصباني استنكر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية”

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:02

قوى الأمن عممت صورة المفقود قصي ضاهر

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ: عرض للاوضاع العامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:45

الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة

LBCI
آخر الأخبار
09:39

استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل

LBCI
أمن وقضاء
11:23

تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...

LBCI
أخبار دولية
01:28

ترامب وقّع مرسومًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية بـ"وزارة الحرب"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:12

الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية

LBCI
أخبار لبنان
03:22

رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
صحف اليوم
00:15

مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

LBCI
أخبار لبنان
23:37

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
خبر عاجل
09:28

تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47

LBCI
صحف اليوم
00:00

طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

LBCI
اقتصاد
02:16

جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
09:31

وفاة المصمم جورجيو أرماني

LBCI
أخبار لبنان
03:22

رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More