الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات
أخبار لبنان
2025-09-05 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات
أعطت وزارة الطاقة والمياه الإذن بتفريغ الباخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل B لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما تبين أن الفحوصات الثلاث على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
والفحوصات أجريت في مختبرات متخصصة خارج لبنان، هي:
Bureau Veritas في دبي.
Letrina في اليونان.
Amspec في إيطاليا.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق وذلك قبل 8 أيلول الحالي لتجنب غرق لبنان في العتمة Blackout، علمًا ان الوزارة قدمت إخبارًا بشأن الباخرة المذكورة بتاريخ 25/8/2025 أمام النيابة العامة التمييزية التي ما زالت تتابع تحقيقاتها في الموضوع حتى الآن. وبناءً على إشارتها أجري الفحص الثالث في مختبر Amspec في إيطاليا وأتت نتائجه إيجابية كما الفحصين السابقين.
وأكدت الوزارة أن قرار التفريغ يأتي بغية الحفاظ على حقوق الدولة بعدما كانت الشركة الموردة إستلمت كميات النفط الخام من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بناءً على عقد التبادل الموقع بين الأخيرة ووزارة الطاقة اللبنانية، مع الإشارة الى أن وزارة الطاقة محتفظة بجميع الضمانات لديها Performance Bond في حال تم الإدعاء على الشركة الموردة بعد انتهاء التحقيقات بأي جرم جزائي يثبت إخلال الشركة بموجباتها التعاقدية.
وقالت الوزارة: "وزير الطاقة والمياه جو الصدي أحرص على المال العام من أي كان ويعتمد إجراءات شفافة لم تعتد عليها الوزارة من قبل".
أخبار لبنان
الطاقة
الإذن
بتفريغ
باخرة
الفيول
"HAWK
III"
مطابقة
الفيول
للمواصفات
التالي
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ: عرض للاوضاع العامة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-14
وزارة الطاقة: الفيول المحمل عبر Minerva Antonia مطابق للمواصفات وفق نتائج الفحوصات الجديدة
أخبار لبنان
2025-06-14
وزارة الطاقة: الفيول المحمل عبر Minerva Antonia مطابق للمواصفات وفق نتائج الفحوصات الجديدة
0
أخبار لبنان
2025-08-25
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
أخبار لبنان
2025-08-25
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
0
أمن وقضاء
2025-08-27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
أمن وقضاء
2025-08-27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
0
صحف اليوم
2025-06-30
كرامي لـ"الشرق الأوسط": موقفي من سلاح "حزب الله" مطابق لموقف ورؤية الدولة
صحف اليوم
2025-06-30
كرامي لـ"الشرق الأوسط": موقفي من سلاح "حزب الله" مطابق لموقف ورؤية الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:15
مكي: أدعو الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش تحت سقف البيان الوزاري
أخبار لبنان
10:15
مكي: أدعو الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش تحت سقف البيان الوزاري
0
أخبار لبنان
10:11
وزيرة البيئة زارت مكب النفايات ومعمل تعليب الزيتون في حاصبيا وأكدت أهمية الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي
أخبار لبنان
10:11
وزيرة البيئة زارت مكب النفايات ومعمل تعليب الزيتون في حاصبيا وأكدت أهمية الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي
0
أخبار لبنان
10:04
تكريم طلاب محترف الفنون الأدائية في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي جورج خبّاز
أخبار لبنان
10:04
تكريم طلاب محترف الفنون الأدائية في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي جورج خبّاز
0
أخبار لبنان
09:51
رئيس الجمهورية أطلع مجلس الوزراء على قراره بإعادة قانون تنظيم القضاء العدلي: تشوبه أخطاء شكلية ومادية
أخبار لبنان
09:51
رئيس الجمهورية أطلع مجلس الوزراء على قراره بإعادة قانون تنظيم القضاء العدلي: تشوبه أخطاء شكلية ومادية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
0
أخبار دولية
2025-04-03
بنيامين نتنياهو في المجر متحديًا قرار الجنائية الدولية بتوقيفه
أخبار دولية
2025-04-03
بنيامين نتنياهو في المجر متحديًا قرار الجنائية الدولية بتوقيفه
0
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
0
أخبار دولية
04:29
زيلينسكي: وجوب تسريع وتيرة العمل على الضمانات الأمنية
أخبار دولية
04:29
زيلينسكي: وجوب تسريع وتيرة العمل على الضمانات الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
إعتصام سلمي في شتورا لأصحاب الشاحنات
تقارير نشرة الاخبار
07:58
إعتصام سلمي في شتورا لأصحاب الشاحنات
0
أخبار دولية
07:55
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة
أخبار دولية
07:55
“حماس” تبث شريطًا مصورًا يظهر رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
المشهد الأمني تزامنًا مع إنعقاد الجلسة الحكومية
تقارير نشرة الاخبار
07:51
المشهد الأمني تزامنًا مع إنعقاد الجلسة الحكومية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
من عين التينة… متابعة لمجريات الجلسة عن كثب
تقارير نشرة الاخبار
07:48
من عين التينة… متابعة لمجريات الجلسة عن كثب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجيش اللبناني يعرض خطته لسحب السلاح
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجيش اللبناني يعرض خطته لسحب السلاح
0
أخبار دولية
07:13
بزشكيان اثنى على مبادرات الرئيس الصينيّ في شأن الأمن والتنمية
أخبار دولية
07:13
بزشكيان اثنى على مبادرات الرئيس الصينيّ في شأن الأمن والتنمية
0
أخبار دولية
04:22
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ
أخبار دولية
04:22
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ
0
أخبار لبنان
04:12
الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية
أخبار لبنان
04:12
الصايغ للـLBCI: نؤيّد كل ما يوصلنا إلى حصرية السلاح من دون اصطدام والسلاح أضرّ بالطائفة الشيعية
0
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
2
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
3
صحف اليوم
00:15
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
صحف اليوم
00:15
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
4
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
5
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
7
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
أخبار لبنان
03:22
رفِع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة ومعلومات بعدم النزول إلى الشّارع
8
خبر عاجل
09:19
الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري
خبر عاجل
09:19
الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More