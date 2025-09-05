رئيس الحكومة اجتمع مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ: عرض للاوضاع العامة

اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام، مع وفد من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ في السراي الحكومي، لعرض الاوضاع العامة التي يمر فيها لبنان والمنطقة.

وأثنوا على المواقف الوطنية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء.

ونقل الوفد لسلام حرصه الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده دستوريًا وميثاقيًا.

وأكّدوا ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية المتينة مع الاخوة العرب، وعلى اعتماد العدل في جميع مفاصل الدولة والمحافظة على التوازن والمساواة بين جميع المكونات الوطن في الحقوق والواجبات والوظائف، وضرورة الحفاظ على العيش المشترك والأمن والأمان وتقدم البلد وازدهاره.