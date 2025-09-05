مكي: أدعو الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش تحت سقف البيان الوزاري

لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته.
غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار…
— Dr. Fadi A. Makki (@makkifadi) September 5, 2025
