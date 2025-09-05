مكي: أدعو الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش تحت سقف البيان الوزاري

جدد وزير التنمية الادارية فادي مكي دعوته الى زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة الجيش تحت سقف البيان الوزاري الذي تم التوافق عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.



وقال مكي: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته.



وأضاف: "غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".