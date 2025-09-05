مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش لحصر السلاح...

رحّب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته في شأنها سرية، على أن ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن.



وقرر رئيس الجمهورية جوزاف عون في خلال جلية مجلس الوزراء إعادة قانون إستقلالية القضاء إلى المجلس النيابي نظرًا للشوائب الكثيرة فيه.



كما شدد على أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.



أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد حرصه على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها



وأكد وزير الاعلام بول مرقص أن الحكومة لم ولن نقدم تنازلات وأنها سائرة في الاتجاه نفسه، لافتا الى أن تنفيذ الخطة سيكون من قبل الجيش وأن قائد الجيش رودولف هيكل سيعود شهريًا إلى مجلس الوزراء بتقرير لتبيان آلية التنفيذ.