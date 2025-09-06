الأخبار
مكي بعد لقائه العبسي: نعمل على مشروع لاعادة تنظيم ادارات ومؤسسات الدولة
أخبار لبنان
2025-09-06 | 11:31
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، وزير التنمية الادارية فادي مكي، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وقال مكي بعد اللقاء: "كما بات معلوما، فإن الوزارة تعمل على مشروع لاعادة تنظيم ادارات ومؤسسات الدولة، وفق المعايير الحديثة التي تنسجم مع التطور. ومن المعلوم ان الخطة التي نعمل على وضعها قد أطلقناها من القصر الجمهوري، مما يشكل ضمانة لحسن تنفيذها واستمراريتها. ونحن اليوم في صدد المرحلة الأولى، أي استكمال استطلاع آراء الفاعليات الدينية والسياسية والمجتمع المدني على عملية تطوير هذه الخطة. وقد استنرنا بتوجيهات صاحب الغبطة وبنصائحه القيمة على أمل لقاءات جديدة".
أخبار لبنان
2025-09-03
مكي في لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي حول مشروع "إعادة تكوين ادارات الدولة 2030": لتكن إنطلاقته مع أكبر عدد من مكونات المجتمع
أخبار لبنان
2025-09-03
مكي في لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي حول مشروع "إعادة تكوين ادارات الدولة 2030": لتكن إنطلاقته مع أكبر عدد من مكونات المجتمع
0
أخبار لبنان
2025-09-02
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
أخبار لبنان
2025-09-02
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
0
آخر الأخبار
2025-09-01
مكي: نقف أمام فرصة لاطلاق ورشة شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة ونؤسس لعقد اجتماعي جديد بين الادارة والمواطن
آخر الأخبار
2025-09-01
مكي: نقف أمام فرصة لاطلاق ورشة شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة ونؤسس لعقد اجتماعي جديد بين الادارة والمواطن
0
أمن وقضاء
2025-07-18
رسامني: تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران خطوة إصلاحية مفصلية تعيد تنظيم القطاع وتثبت الثقة بالدولة
أمن وقضاء
2025-07-18
رسامني: تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران خطوة إصلاحية مفصلية تعيد تنظيم القطاع وتثبت الثقة بالدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
أخبار دولية
00:04
توقيف عدد كبير من الكوريين الجنوبيين لدى مداهمة مصنع في جورجيا الأميركية
أخبار دولية
00:04
توقيف عدد كبير من الكوريين الجنوبيين لدى مداهمة مصنع في جورجيا الأميركية
0
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
0
أمن وقضاء
2025-08-31
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
2025-08-31
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
أخبار دولية
2025-09-04
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
أخبار دولية
2025-09-04
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
3
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
