مكي بعد لقائه العبسي: نعمل على مشروع لاعادة تنظيم ادارات ومؤسسات الدولة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، وزير التنمية الادارية فادي مكي، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وقال مكي بعد اللقاء: "كما بات معلوما، فإن الوزارة تعمل على مشروع لاعادة تنظيم ادارات ومؤسسات الدولة، وفق المعايير الحديثة التي تنسجم مع التطور. ومن المعلوم ان الخطة التي نعمل على وضعها قد أطلقناها من القصر الجمهوري، مما يشكل ضمانة لحسن تنفيذها واستمراريتها. ونحن اليوم في صدد المرحلة الأولى، أي استكمال استطلاع آراء الفاعليات الدينية والسياسية والمجتمع المدني على عملية تطوير هذه الخطة. وقد استنرنا بتوجيهات صاحب الغبطة وبنصائحه القيمة على أمل لقاءات جديدة".