قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-09-06 | 12:11
افتتح قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو استيبان كابريخوس مشروعاً في بلدة الغندورية يهدف الى تعزيز التعليم العام في خمس بلدات في القطاع الشرقي.
وحضر الاحتفال في مدرسة الغندورية الرسمية، قائمقام بنت جبيل شربل العلم، رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر، رئيس بلدية فرون حسن بري، رئيس بلدية الصوانة محمد حمادة، قائد الكتيبة الاندونيسية العقيد راجا غونونغ ناسوتيون وأفراد من الكتيبة، وفاعليات.
وتم تسليط الضوء على أهمية تسليم اللوازم المدرسية "التي تهدف إلى دعم رفاهية الطلاب وتطورهم الأكاديمي"، كما على التحسينات التي أُدخلت على البنية التحتية التعليمية "لخلق بيئة تعليمية أكثر كرامة وأمانا وفعالية للتعلم".
وأكد كابريخوس "التزام اليونيفيل بالتنمية المحلية". وقال: "اليوم يومٌ مهم. ليس فقط لأن هذا المشروع يهدف إلى تنمية خمس بلدات، بل لأن ابطاله هم الأطفال. الأطفال هم مستقبل لبنان. ستختتم اليونيفيل مهمتها بعد ستة عشر شهراً، لكنها ستواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب. نأمل أن يزدهر لبنان بعد هذه الفترة كما يستحق. أملي في الأطفال، في السلام والأمن اللذين يجب أن يزهرا في لبنان".
من جهته، قال ناسوتيون: "اليوم نأتي إلى هذه المدارس ليس بالسلاح، بل بالكتب واللوازم المدرسية والطاقة المتجددة، لأننا نؤمن بأن السلام يُبنى من الصفوف الدراسية".
ويشار الى أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعليم الابتدائي في جنوب لبنان، استفادت منه بشكل مباشر خمس مدارس حكومية هي: مدارس تولين، الصوانة، قبريخا، الغندورية وفرون. بالاضافة الى تحسين ظروف تعلم الطلاب ورفع جودة التدريس في منطقة مسؤولية الكتيبة الاندونيسية.
أخبار لبنان
اليونيفيل
ريكاردو استيبان كابريخوس
الجنوب
التعليم
