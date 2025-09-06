دعماً للجهود المبذولة لتلزيمه وإعادة تشغيله... زيارة للهيئات الاقتصادية إلى مطار القليعات

قامت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بمشاركة وزير الأشغال فايز رسامني ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا حشد من عكار وطرابلس بزيارة إلى مطار رينيه معوض – القليعات اليوم دعماً للجهود المبذولة لتلزيمه وإعادة تشغيله خدمةً للاقتصاد الوطني بشكل عام وعكار وطرابلس بشكل خاص. وتمت الزيارة بتعاون كامل بين الهيئات وبلدية القليعات ورئيسها د. عبد الرزاف خشفة.



غرفة طرابلس



المحطة الأولى للزيارة كانت في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حيث استقبل رئيس الغرفة توفيق دبوسي وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة شقير وبحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية يوسف سويف وحشد من أعضاء الغرفة وفعاليات طرابلس الاقتصادية، وألقيت كلمات جرى خلالها التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود كافة في نهوض طرابلس والشمال اقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً ودعم مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات كونه يشكل مرفقاً اقتصادياً حيوياً تطال مفاعيله كل لبنان بشكل عام ومنطقة طرابلس وعكار بشكل خاص.



مركز سلامتك



أما المحطة الثانية للهيئات الاقتصادية، كانت في مركز سلامتك الصحي في تل حياة عكار، حيث اطلع الوفد من رئيس المركز الدكتور عبد الرزاق خشفة على الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المركز للمنطقة. وبعد الجولة زَرعتُ شجرة بإسم الهيئات في باحة المركز.



مطار القليعات



أما المحطة الثالثة كانت في مطار رينيه معوض - القليعات، حيث قام الوفد بجولة داخل المطار بمشاركة وزير الأشغال فايز رسامني ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وفعاليات المنطقة.



وبعد الجولة في المطار أطلع خلالها الوفد على منشآت المطار وعرض رسامني الإجراءات التي تتخذها الوزارة والحكومة. وقال: "نحن مصرون على أن يكون هذا المطار قائم، ونقوم بكل ما يلزم كي يتم تلزيمه في أول العام المقبل انشالله كما وعدنا".



ولفت رسامني الى أن المطار يحتاج إلى فترة من الزمن كي يتم تشغيله لكن مع بداية العام 2026، يجب تلزيمه.



جولة في القلعة



وقام الوفد بعد ذلك بجولة في قلعة القليعات التاريخية، وقدم رئيس بلدية البلدة د. عبد الرزاف خشفة للوزيرين رسامني وشقير عباءة كعربون محبة وتقدير.

المؤتمر



وفي نهاية الجولة تم تنظيم مؤتمر حاشد في بلدة القليعات لدعم إعادة تشغيل مطار القليعات بحضور الوزيرين رسامني وشقير والنائبين وليد البعريني وجيمي جبور ومحافظ عكار عماد لبكي والمفتي الشيخ زيد بكار زكريا ومطران روم الأرثوذكس في عكار بسيليوس منصور ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدومروالشيخ القاضي خلدون العريمط وحشد من الفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية والعسكرية.





البعريني



أما النائب البعريني، فقال: "نحن كلنا أمل أن يتحقق الهدف بإنشاء هذا المطار وبنائه وهناك من يطالب بمشروع حيوي لكامل الشمال ولكامل عكار، آملاً أن تذلل العقبات. التي تواجه هذا المشروع الحيوي. كما أكد البعريني أن رئيس الجمهورية والحكومة بأكثريتها يريدون مطار القليعات ونحن نبارك سلفاً ونطالب من أعلى المستويات معرباً عن شكره للجهود المبذولة".