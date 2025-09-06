الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عز الدين: على من صاغ القرار الخطيئة بسحب سلاح المقاومة أن يعيد النظر به
أخبار لبنان
2025-09-06 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
عز الدين: على من صاغ القرار الخطيئة بسحب سلاح المقاومة أن يعيد النظر به
2
min
عز الدين: على من صاغ القرار الخطيئة بسحب سلاح المقاومة أن يعيد النظر به
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "المقاومة لن تسلّم سلاحها الذي يعتبر بالنسبة جزءًا من إرادتنا وروحنا ومن حياتنا وبقائنا ووجودنا وأمانة الله بين أيدينا".
وقال عز الدين في خلال احتفال التكريم السنوي الذي أقامته ثانوية الصادق في بلدة عيتيت الجنوبية: "نحن الأكثر انتماءً لهذا الوطن، والأكثر تجذرًا في هذه الأرض، ونحن الذين لا يستطيع أحد أن يمنّ علينا بشيء على الإطلاق أبدًا، لذلك نعتبر أن من المسائل التي يجب على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه".
وأضاف: "يريدون نزع هذا السلاح حتى يتمكنوا من اجتياح المنطقة واجتياح لبنان في إطار المشروع التوسعي لإسرائيل الكبرى الذي حمل رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو خارطته التي يريد توسيعها ليتحكم بالشرق الأوسط الجديد".
وعن المستجدات على صعيد الحكومة اللبنانية والجلسة التي انعقدت أمس، حيّا "الموقف الشجاع للوزراء الشيعة، والمتمثل بخروجهم من الجلسة معبّرين عن وحدتهم سواء بالموقف السياسي أو بالموقف الأخلاقي أو بالموقف الصلب والمتين، إضافة إلى موقف معالي الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية معبّراً عن أنه كيف نناقش ما يتعلق بسحب أو نزع أو حصرية السلاح، في الوقت الذي تُقصف فيه أنصارية بالطائرات الإسرائيلية وتُدمّر وتُقتل الأبرياء".
وقال: "ما بُني على باطل فهو باطل، ولذلك كان خروج الإخوة الوزراء عندما دخل قائد الجيش وبدأ بشرح وتقديم الخطة التي طُلبت منه بناء على القرار الخطيئة، والمتسرع، والقرار الذي لم يدرسوا ولم يقدّروا تداعياته ونتائجه وخطورة الانزلاق الذي ذهبوا إليه، وكل ذلك لأجل من؟ لأجل فقط أن ينفذوا الإملاءات الخارجية، وأن ينفذوا ذلك لأجل أمن هذا العدو واستقراره".
أخبار لبنان
الدين:
القرار
الخطيئة
المقاومة
النظر
التالي
تفاهم عون بري سلام يُجنّب الحكومة الانفجار..والجيش يمسك زمام خطة حصر السلاح بـ5 مراحل (الأخبار)
أسرار الصحف 06-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-30
النائب حسن عز الدين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح
أخبار لبنان
2025-08-30
النائب حسن عز الدين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح
0
أخبار لبنان
2025-08-31
عز الدين: القرار الذي اتخذته الحكومة خطيئة كبرى
أخبار لبنان
2025-08-31
عز الدين: القرار الذي اتخذته الحكومة خطيئة كبرى
0
خبر عاجل
2025-08-06
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
خبر عاجل
2025-08-06
حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الوفاء للمقاومة: قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة غير وطني والخضوع للإملاءات الخارجية يهدّد الاستقرار
أخبار لبنان
2025-09-03
الوفاء للمقاومة: قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة غير وطني والخضوع للإملاءات الخارجية يهدّد الاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
0
أخبار لبنان
2025-08-28
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-08-28
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
0
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
0
أخبار لبنان
2025-04-09
المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات
أخبار لبنان
2025-04-09
المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
3
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More