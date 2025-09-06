قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة المسيحية في كنيسة مار اسطفان الشهيد - طبرية

لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة المسيحية، نظمت جمعية انت رفيقي قداسا لراحة أنفس الشهداء في كنيسة مار اسطفان الشهيد في طبرية.



وفي خلال الاحتفال، أزيح الستار عن لوحة شهداء نمور الوطنيين الأحرار تقديرا لتضحياتهم.









