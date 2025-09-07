الأخبار
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
2025-09-07 | 05:34
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد الرابع عشر من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان.
وفي عظته، قال: "إن المسؤولين المدنيين مدعوون للعودة إلى "واحد" أساس، هو الإلتزام والعمل في سبيل:
- دولة تبنى على الحق والعدالة.
- ومواطن يحفظ أرضه وهويته.
- ومسؤول يضع الخير العام قبل المصالح الخاصة.
- وبناء وحدة وطنية داخلية تعلو فوق الإنقسامات، والصراع على النفوذ".
واكد ان "اللبنانيين بحاجة إلى الجلوس عند "قدمي الحق"، والإصغاء إلى رسالتهم التاريخية. هذه الرسالة موجهة اليوم إلى الجميع:
- إلى المسؤولين السياسيين: أن يضعوا مصلحة الوطن والشعب كله فوق كل اعتبار.
- إلى الإقتصاديين وأصحاب القرار: أن يعيدوا بناء الثقة بالإقتصاد الوطني.
- إلى المواطنين: أن يصمدوا في أرضهم، أساس هويتهم وتاريخهم.
- إلى المربين والروحيين: أن يزرعوا الرجاء في القلوب والقيم في الرؤوس.
- إلى الشباب: أن لا يسمحوا لليأس أن يقتلع أحلامهم، وان يقطع جذورهم".
وشدد الراعي على أن "لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر، بل بالعودة إلى الجوهر: العيش المشترك، والكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة تحت سقف القانون"، قائلًا: "هذا هو النصيب الأفضل الذي لا يجوز أن ينتزع منا، والذي إذا فقدناه لن ينفعنا أي شيء آخر".
