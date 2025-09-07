الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد الرابع عشر من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان.



وفي عظته، قال: "إن المسؤولين المدنيين مدعوون للعودة إلى "واحد" أساس، هو الإلتزام والعمل في سبيل:

- دولة تبنى على الحق والعدالة.

- ومواطن يحفظ أرضه وهويته.

- ومسؤول يضع الخير العام قبل المصالح الخاصة.

- وبناء وحدة وطنية داخلية تعلو فوق الإنقسامات، والصراع على النفوذ".



واكد ان "اللبنانيين بحاجة إلى الجلوس عند "قدمي الحق"، والإصغاء إلى رسالتهم التاريخية. هذه الرسالة موجهة اليوم إلى الجميع:

- إلى المسؤولين السياسيين: أن يضعوا مصلحة الوطن والشعب كله فوق كل اعتبار.

- إلى الإقتصاديين وأصحاب القرار: أن يعيدوا بناء الثقة بالإقتصاد الوطني.

- إلى المواطنين: أن يصمدوا في أرضهم، أساس هويتهم وتاريخهم.

- إلى المربين والروحيين: أن يزرعوا الرجاء في القلوب والقيم في الرؤوس.

- إلى الشباب: أن لا يسمحوا لليأس أن يقتلع أحلامهم، وان يقطع جذورهم".



وشدد الراعي على أن "لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر، بل بالعودة إلى الجوهر: العيش المشترك، والكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة تحت سقف القانون"، قائلًا: "هذا هو النصيب الأفضل الذي لا يجوز أن ينتزع منا، والذي إذا فقدناه لن ينفعنا أي شيء آخر".